Український нардеп у Норвегії презентував власну книгу

Народний депутат України Сергій Лещенко 5 березня презентував свою книгу "Підйом і падіння олігархів" у норвезькому місті Осло. Книга видана норвезькою мовою.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав сам нардеп.

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Сьогодні в Осло презентую свою книгу, видану на норвезькій мові,

– написав Лещенко.

Нардеп зазначив і назву книги.

"Підйом і падіння олігархів" – про боротьбу з корупцією в Україні", – написав нардеп.