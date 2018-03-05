Український нардеп у Норвегії презентував власну книгу
Народний депутат України Сергій Лещенко 5 березня презентував свою книгу "Підйом і падіння олігархів" у норвезькому місті Осло. Книга видана норвезькою мовою.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав сам нардеп.
Читайте також: Турчинов пригрозив Лещенку судом через публікацію у соцмережі
Сьогодні в Осло презентую свою книгу, видану на норвезькій мові,
– написав Лещенко.
Нардеп зазначив і назву книги.
"Підйом і падіння олігархів" – про боротьбу з корупцією в Україні", – написав нардеп.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі