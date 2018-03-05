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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український нардеп у Норвегії презентував власну книгу

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Український нардеп в Норвегії презентував власну книгу
Український нардеп в Норвегії презентував власну книгу / фото із соцмереж

Народний депутат України Сергій Лещенко 5 березня презентував свою книгу "Підйом і падіння олігархів" у норвезькому місті Осло. Книга видана норвезькою мовою.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав сам нардеп.

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Сьогодні в Осло презентую свою книгу, видану на норвезькій мові,
– написав Лещенко.

Нардеп зазначив і назву книги.

"Підйом і падіння олігархів" – про боротьбу з корупцією в Україні", – написав нардеп.

Теги: Новини політики Книги Сергій Лещенко
Джерело: 24 Канал
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