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Украинский постпред Ельченко занял важный пост в ООН

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Владимир Ельченко
Владимир Ельченко / UKRinUN

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко стал вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом постоянное представительство Украины при ООН сообщило в Twitter.

73-я сессия Генассамблеи начнет свою работу 18 сентября 2018.

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Ельченко пообещал, что украинская делегация в ООН активно будет поддерживать надлежащую организацию и эффективную работу сессии.

Возглавит 73-ю сессию Генассамблеи ООН будет глава МИД Эквадора Мария Фернанде Эспиноза Гарсесом.

 

Теги: ООН Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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