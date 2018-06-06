Украинский постпред Ельченко занял важный пост в ООН
Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко стал вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Об этом постоянное представительство Украины при ООН сообщило в Twitter.
73-я сессия Генассамблеи начнет свою работу 18 сентября 2018.
Читайте также: Ельченко назвал главную проблему Совбеза ООН
Ельченко пообещал, что украинская делегация в ООН активно будет поддерживать надлежащую организацию и эффективную работу сессии.
Возглавит 73-ю сессию Генассамблеи ООН будет глава МИД Эквадора Мария Фернанде Эспиноза Гарсесом.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии