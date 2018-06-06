Український постпред Єльченко зайняв важливу посаду в ООН
Постійний представник України при Організації об'єднаних націй Володимир Єльченко став віце-головою 73-ї сесії Генасамблеї ООН.
Про це постійне представництво України при ООН повідомило у Twitter.
73-тя сесія Генасамблеї розпочне свою роботу 18 вересня 2018 року.
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Єльченко пообіцяв, що українська делегація в ООН активно буде підтримувати належну організацію та ефективну роботу сесії.
Очолюватиме 73-тю сесію Генасамблеї ООН буде голова МЗС Еквадору Марія Фернанде Еспіноза Гарсес.
Джерело: 24 Канал
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