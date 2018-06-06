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Украинский снайпер ликвидировал одного из командиров оккупированной Луганщины

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Украинский снайпер ликвидировал командира народной милиции оккупированной Луганщины
Украинский снайпер ликвидировал командира народной милиции оккупированной Луганщины / Фото из открытых источников

5 июня вблизи поселка Крымское, что на Донбассе, украинский снайпер ликвидировал командира народной милиции оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook.

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Вчера, 5 июня, в зоне ответственности 53-й бригады в районе поселка Крымское, нашим снайпером был ликвидирован командир минометной батареи 4-й бригады народной милиции "ЛНР,
– рассказал он.

По словам волонтера, такое решение "напросилось", так как за последнее время очень сильно увеличилось количество обстрелов на этом участке.

"Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетали до 20-25 мин", – добавил Мисягин.

Кроме того, волонтер добавил, что в ночь с 5 на 6 июня в районе Крымского было относительно спокойно.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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