Український снайпер ліквідував одного з командирів окупованої Луганщини

5 червня поблизу селища Кримське, що на Донбасі, український снайпер ліквідував командира народної міліції окупованої території Луганщини.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: На Донбасі українські захисники ліквідували двох проросійських бойовиків

Вчора, 5 червня, в зоні відповідальності 53-ї бригади в районі селища Кримське, нашим снайпером був ліквідований командир мінометної батареї 4-ї бригади народної міліції "ЛНР,

– розповів він.

За словами волонтера, таке рішення "напросилося", так як за останній час дуже сильно збільшилася кількість обстрілів на цій ділянці.

"Були моменти, коли за 30 хвилин на одну з наших позицій, прилітали до 20-25 мін", – додав Мисягін.

Окрім того, волонтер додав, що в ніч з 5 на 6 червня в районі Кримського було відносно спокійно.