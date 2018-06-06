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Український снайпер ліквідував одного з командирів окупованої Луганщини

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Український снайпер ліквідував командира народної міліції окупованої Луганщини
Український снайпер ліквідував командира народної міліції окупованої Луганщини / Фото з відкритих джерел

5 червня поблизу селища Кримське, що на Донбасі, український снайпер ліквідував командира народної міліції окупованої території Луганщини.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

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Вчора, 5 червня, в зоні відповідальності 53-ї бригади в районі селища Кримське, нашим снайпером був ліквідований командир мінометної батареї 4-ї бригади народної міліції "ЛНР,
– розповів він.

За словами волонтера, таке рішення "напросилося", так як за останній час дуже сильно збільшилася кількість обстрілів на цій ділянці. 

"Були моменти, коли за 30 хвилин на одну з наших позицій, прилітали до 20-25 мін", – додав Мисягін.

Окрім того, волонтер додав, що в ніч з 5 на 6 червня в районі Кримського було відносно спокійно.

 

Теги: Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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