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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

На Донбасі українські захисники ліквідували двох проросійських бойовиків

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Українські бійці ліквідували двох окупантів на Донбасі
Українські бійці ліквідували двох окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 5 червня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі залишалася складною та контрольованою. Через ворожі дії окупантів, троє українських військовослужбовців були поранені, водночас бійці знищили двох проросійських бойовиків та ще чотирьох поранили.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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Зазначається, що на окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. Зокрема, Напруженою залишалася обстановка в районах населених пунктів Причепилівка, Кримське Новотошківське, що на Луганському напрямку, Опитне та Новотроїцьке на Донецькому напрямку, де російсько-окупаційні війська 11 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру.

Не припиняються бойові дії із застосуванням стрілецької зброї і в районі населених пунктів Лебединське та Широкине поблизу Маріуполя.

Усього противник 31 раз порушив режим припинення вогню. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила ворогу просування в бік наших оборонних рубежів. За даними розвідки, двох окупантів знищено, чотирьох поранено,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворог активізував зусилля у розвідці із застосуванням БПЛА. Так, ранком 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва "Орлан-10", а чергові підрозділи зенітних ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавив ворога.

Також, під час бойових дій 5 червня три українських військовослужбовці отримали поранення та були госпіталізовані.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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