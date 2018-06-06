На Донбассе украинские защитники ликвидировали двоих пророссийских боевиков

За прошедшие сутки, 5 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась сложной и контролируемой. Из-за враждебных действий оккупантов, трое украинских военнослужащих были ранены, в то же время бойцы уничтожили двоих пророссийских боевиков и еще четырех ранили.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. В частности, напряженной оставалась обстановка в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные минского договоренностями минометы 120 и 82 калибра.

Не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия и в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

Всего противник 31 раз нарушил режим прекращения огня. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонительных рубежей. По данным разведки, два оккупанты уничтожены, четверо ранены,

– говорится в сообщении.

Кроме того, враг активизировал усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.

Также, во время боевых действий 5 июня трое украинских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.