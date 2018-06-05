Возле Марьинки поймали агента оккупационных войск России, – штаб

Военной контрразведкой Объединенных сил разоблачено агента так называемого "Министерства государственной безопасности” террористической организации "Донецкая народная республика" (МГБ ДНР). Его задержали 3 июня вблизи города Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Агентом пророссийских боевиков оказался житель города Ясиноватая, гражданин Наводничий Алексей Геннадьевич, 1995 года рождения.

Контрразведка СБУ установила, что указанный гражданин относится к разведывательно-агентурной сети террористической организации "МГБ ДНР", который с марта 2018 года по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов Вооруженных сил Украины в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 000 рублей РФ за каждое выполненное задание,

– сообщают в штабе.

Отмечается, что 4 июня материалы о содействии Наводничего преступной деятельности террористической организации "ДНР" направлено в Волновахский отдел полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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