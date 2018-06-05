Біля Мар'їнки спіймали агента окупаційних військ Росії, – штаб

Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито агента так званого "Міністерства державної безпеки” терористичної організації "Донецька народна республіка" (МДБ ДНР). Його затримали 3 червня поблизу міста Мар’їнка на Донеччині.

Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Читайте також: У війні на Донбасі загинув родич Георгія Гонгадзе

Агентом проросійських бойовиків виявився мешканець міста Ясинувата, громадянин Наводнічий Олексій Геннадійович, 1995 року народження.

Контррозвідка СБУ встановила, що вказаний громадянин належить до розвідувально-агентурної мережі терористичної організації "МДБ ДНР", який з березня 2018 року за завданням своїх кураторів проводив розвідку військових об’єктів Збройних сил України в районі Мар’їнки, за що отримував винагороду в розмірі 15 000 рублів РФ за кожне виконане завдання,

– повідомляють у штабі.

Зазначається, що 4 червня матеріали про сприяння Наводнічого злочинній діяльності терористичної організації "ДНР" направлено до Волноваського відділу поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Відео: агент окупаційних військ Росії дає покази