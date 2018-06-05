У війні на Донбасі загинув родич Георгія Гонгадзе

Загиблий 25 травня в результаті артилерійського обстрілу проросійських бойовиків боєць ДУК "Правий сектор" Мар’ян Корчак ("Хитрий") був двоюрідним братом відомого журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала вдова журналіста Мирослава Гонгадзе.



"Мар'ян Корчак був сім'єю, Леся Корчак-Гонгадзе (мати Георгія Гонгадзе, – ред.) була тіткою. Вічна пам'ять", – написала журналістка.

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Нагадаємо, що 25 травня в результаті артилерійського обстрілу проросійських бойовиків біля Зайцевого Донецькій області загинув 22-річний боєць Першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий Сектор" Мар'ян Корчак з позивним "Хитрий".



Мар'ян Корчак був родом зі села Шкло Яворівського району Львівської області. У 2016 році приєднався до Національно-визвольного руху "Правий Сектор". Влітку того ж року у складі 1-ї ОШР ДУК ПС вирушив на фронт. У Корчака залишилися батьки, брат і сестра.