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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Ситуація на Донбасі: українські військові ліквідували та поранили чимало бойовиків

458 Читать новость на русском
Ситуація на Донбасі
Ситуація на Донбасі / Укрінформ

Протягом понеділка, 4 червня, російські окупаційні сили 30 разів прицільно обстріляли позиції бійців Операції Об’єднаних сил. При цьому проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі зазначили, що підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

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Також наголошується, що під час бойових дій минулої та цієї доби втрат серед українськихв військових немає. При цьому, за даними української розвідки, сили ООС ліквідували 2 проросійських бойовиків та поранили ще 6 окупантів.

Щодо географії самих боїв, то вони тривали в районі Кримського та Новотошківсього, що на Луганщині. На Горлівському напрямку проросійські бойовики гатили зі зброї в районі Зайцевого. На Донецькому напрямку тривають бойові дії поблизу Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького. На Маріупольському напрямку – в районі Лебединського.

Зазначається, що проросійські бойовики не припиняють обстріли цивільних об’єктів. Так, увечері 4 червня окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС). Обслуговуючий персонал був змушений ховатися у бомбосховищі та залишився чергувати на об’єкті другу добу поспіль. Інформація про пошкодження ДФС уточнюється.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
Джерело: 24 Канал
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