Ситуация на Донбассе: украинские военные ликвидировали и ранили немало боевиков

В течение понедельника, 4 июня, российские оккупационные силы 30 раз прицельно обстреляли позиции бойцов Операции Объединенных сил. При этом пророссийские боевики 10 раз открывали огонь из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

Читайте также: Каждый день на промзоне оставляет после себя новые следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке

Также отмечается, что во время боевых действий прошлые и эти сутки потерь среди украинських военных нет. При этом, по данным украинской разведки, силы ООС ликвидировали 2 пророссийских боевиков и ранили еще 6 оккупантов.

Что касается географии самих боев, то они продолжались в районе Крымского и Новотошковсого, что на Луганщине. На Горловском направлении пророссийские боевики стреляли из оружия в районе Зайцево. На Донецком направлении продолжаются боевые действия вблизи Авдеевки, Песков, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. На Мариупольском направлении – в районе Лебединского.

Отмечается, что пророссийские боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден прятаться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки подряд. Информация о повреждении ДФС уточняется.