В МТОТ известили о мощном бое в окрестностях Донецка

Вечером 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции произошел мощный бой. В частности, слышны взрывы.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в своем Twitter.

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"Сейчас в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище", – говорится в сообщении.

Отметим, что других подробностей ведомство не обнародовало.

КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховищі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 June 2018

Напомним, накануне 24 Канал сообщал, что оккупанты нагло обстреляли ремонтников, которые пытались устранить повреждения на Донецкой фильтровальной станции,