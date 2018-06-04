В МТОТ известили о мощном бое в окрестностях Донецка
Вечером 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции произошел мощный бой. В частности, слышны взрывы.
Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в своем Twitter.
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"Сейчас в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище", – говорится в сообщении.
Отметим, что других подробностей ведомство не обнародовало.
Напомним, накануне 24 Канал сообщал, что оккупанты нагло обстреляли ремонтников, которые пытались устранить повреждения на Донецкой фильтровальной станции,
Источник: 24 Канал
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