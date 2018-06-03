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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Оккупанты цинично обстреляли ремонтников на Донбассе

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Донецкая фильтровальная станция
Донецкая фильтровальная станция / "Укринформ"

Рабочие бригады, которые пытаются устранить повреждения на Донецкой фильтровальной станции, попали под обстрел российских оккупантов.

Об этом рассказал представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец во время брифинга.

Ремонтников обстреливали из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

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В ситуацию вмешались представители ОБСЕ и тогда оккупанты перевели огонь на защитников Авдеевки.

Также Шубец рассказал о том, что по защитникам шахты "Бутовка" и Авдеевской промзоны стреляли снайперские пары.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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