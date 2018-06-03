Оккупанты цинично обстреляли ремонтников на Донбассе

Рабочие бригады, которые пытаются устранить повреждения на Донецкой фильтровальной станции, попали под обстрел российских оккупантов.

Об этом рассказал представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец во время брифинга.

Ремонтников обстреливали из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Читайте также: Боевики стреляют из гранатометов различных типов, – Минобороны

В ситуацию вмешались представители ОБСЕ и тогда оккупанты перевели огонь на защитников Авдеевки.

Также Шубец рассказал о том, что по защитникам шахты "Бутовка" и Авдеевской промзоны стреляли снайперские пары.