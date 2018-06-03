Окупанти цинічно обстріляли ремонтників на Донбасі

Робочі бригади, які намагаються усунути пошкодження на Донецькій фільтрувальній станції, потрапили під обстріл російських окупантів.

Про це розповів представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец під час брифінгу.

Ремонтників обстрілювали з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

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У ситуацію втрутилися представники ОБСЄ і тоді окупанти перевели вогонь на захисників Авдіївки.

Також Шубец розповів про те, що по оборонцях шахти "Бутівка" та Авдіївської промзони стріляли снайперські пари.