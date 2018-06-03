Бойовики стріляють із гранатометів різних типів, – Міноборони

3 червня, станом на ранок, зафіксовано чотири ворожих обстріли по позиціях підрозділів Об'єднаних сил зі сторони бойовиків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Масим Праута на брифінгу.

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Бойовики ведуть обстріли по позиціях підрозділів Об’єднаних сил використовуючи гранатомети різних типів.

На Донецькому напрямку одночасно велися обстріли позицій захисників Широкиного та Тарамчука. На Луганському напрямку були обстріляні українські позиції в районах Кримського та Південного,

– зазначив речник.

Повідомляється, що українські військові двічі відповідали на обстріли противника. Втрат серед наших військових немає.



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