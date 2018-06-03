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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Бойовики стріляють із гранатометів різних типів, – Міноборони

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Бойовики ведуть обстріли використовуючи гранатомети різних типів
Бойовики ведуть обстріли використовуючи гранатомети різних типів / mil.gov.ua

3 червня, станом на ранок, зафіксовано чотири ворожих обстріли по позиціях підрозділів Об'єднаних сил зі сторони бойовиків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Масим Праута на брифінгу.

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Бойовики ведуть обстріли по позиціях підрозділів Об’єднаних сил використовуючи гранатомети різних типів.

На Донецькому напрямку одночасно велися обстріли позицій захисників Широкиного та Тарамчука. На Луганському напрямку були обстріляні українські позиції в районах Кримського та Південного,
– зазначив речник. 

Повідомляється, що українські військові двічі відповідали на обстріли противника. Втрат серед наших військових немає.

Донбас. оос, війна
Ситуація на сході країни

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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