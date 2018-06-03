Боевики стреляют из гранатометов различных типов, – Минобороны

3 июня, по состоянию на утро, зафиксированы четыре вражеских обстрела по позициям подразделений Объединенных сил со стороны боевиков.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Масим Праута на брифинге.

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Боевики ведут обстрелы по позициям подразделений Объединенных сил, используя гранатометы различных типов.

На Донецком направлении одновременно велись обстрелы позиций защитников Широкино и Тарамчука. На Луганском направлении были обстреляны украинские позиции в районах Крымского и Южного,

– отметил спикер.

Сообщается, что украинские военные дважды отвечали на обстрелы противника. Потерь среди наших военных нет.

Ситуация на востоке страны