Боевики стреляют из гранатометов различных типов, – Минобороны
3 июня, по состоянию на утро, зафиксированы четыре вражеских обстрела по позициям подразделений Объединенных сил со стороны боевиков.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Масим Праута на брифинге.
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Боевики ведут обстрелы по позициям подразделений Объединенных сил, используя гранатометы различных типов.
На Донецком направлении одновременно велись обстрелы позиций защитников Широкино и Тарамчука. На Луганском направлении были обстреляны украинские позиции в районах Крымского и Южного,
– отметил спикер.
Сообщается, что украинские военные дважды отвечали на обстрелы противника. Потерь среди наших военных нет.
Ситуация на востоке страны
Источник: 24 Канал
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