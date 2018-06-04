У МТОТ сповістили про потужний бій у околицях Донецька

Увечері 4 червня у районі Донецької фільтрувальної станції відбувся потужний бій. Зокрема, чутно вибухи.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у своєму Twitter.

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"Наразі у районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховується у бомбосховищі", – мовиться у дописі.

Зауважимо, що інших подробиць відомство не оприлюднило.

КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховищі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 June 2018

Нагадаємо, напередодні 24 Канал повідомляв, що окупанти зухвало обстріляли ремонтників, які намагалися усунути пошкодження на Донецькій фільтрувальній станції.