Кожен день на промзоні залишає по собі нові сліди від куль, – воєнкор про ситуацію на Сході

Найбільшою небезпекою на Донбасі є снайпери з крупнокалібреними гвинтівками. Б'ють прицільно та стріляють і з нового, і з старого. Якщо роботу стрілецької зброї вояки здебільшого ігнорують, то на снайперів реагують максимально швидко.

Днями бійці знищили вогневий рубіж терористів.

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"Я вважаю, що стріляти в нікуди не потрібно. Краще, як у нормальній бійці – вдарив один раз і все", – заявив військовий 92-ої ОМБр ЗСУ Сергій.

Кожен день на промзоні залишає по собі нові сліди від куль і снарядів. Військовослужбовець Олександр, який воює в одній бригаді з братом. нахвалює колектив, а колись плече на фронті підставляв і вітчим, але полишив військо заради родини.

Мама одна вдома була і їй трохи набридла вже та армія, адже нас ніколи вдома не було. Але, коли вітчим повернувся їй стало легше,

– розповів військовослужбовець.

Поступають в район Донецької фільтрувальної станції і безпілотники ОБСЄ. Спостерігачі супроводжують робітників підприємства, яке дає воду чи не половині області. І це ще одне поле для провокацій для терористів, адже перед приїздом спостерігачів – постріли і звинувачення.

"За ДФСом ніхто з нашого боку не стріляє. Ви є свідками, що на цьому етапі – це правда", – зазначив боєць 92-ої ОМБр ЗСУ.

Дражливий вогонь терористів і вдень, і вночі часто стає на заваді спілкуванню із сім'єю і дружиною.

Дружині важче, ніж мені. Адже я тут і розумію, що роблю, а вона вдома чекає мого дзвінка. Трохи буває не виходить поговорити, бо не хочу, щоб вона це все чула,

– додав військовослужбовець 92-ої ОМБр ЗСУ Олександр.

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