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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке

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Самая большая опасность на Донбассе – снайперы с крупнокалиберными винтовками. Бьют прицельно и стреляют и из нового, и из старого. Если работу стрелкового оружия воины по большей части игнорируют, то на снайперов реагируют максимально быстро.

На днях бойцы уничтожили огневой рубеж террористов.

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"Я считаю, что стрелять в никуда не нужно. Лучше, как в нормальной драке – ударил один раз и все", – заявил военный 92-й ОМБр ВСУ Сергей.

Каждый день на промзоне оставляет после себя новые следы от пуль и снарядов. Военнослужащий Александр, который воюет в одной бригаде с братом, нахваливает коллектив, а когдато плечо на фронте подставлял и отчим, но оставил войско ради семьи.

Мама одна дома была и ей немного надоела уже и армия, ведь нас никогда дома не было. Но, когда отчим вернулся ей стало легче,
– рассказал военнослужащий.

Поступают в район Донецкой фильтровальной станции и беспилотники ОБСЕ. Наблюдатели сопровождают работников предприятия, которое дает воду не половине области. И это еще одно поле для провокаций для террористов, ведь перед приездом наблюдателей – выстрелы и обвинения.

"За ДФСом никто с нашей стороны не стреляет. Вы являетесь свидетелями, что на этом этапе – это правда", – отметил боец 92-й ОМБр ВСУ.

Дразнящий огонь террористов и днем, и ночью часто препятствует общению с семьей и женой.

Жене тяжелее, чем мне. Ведь я здесь и понимаю, что делаю, а она дома ждет моего звонка. Немного бывает не получается поговорить, потому что не хочу, чтобы она это все слышала,
– добавил военнослужащий 92-й ОМБр ВСУ Александр.

Больше смотрите в сюжете.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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