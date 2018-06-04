Одна из стран ЕС передала 12 тонн гуманитарной помощи для Луганской области

Латвия передала гражданскому населению, которое проживает вдоль линии разграничения, в частности в Станице Луганской, 12 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

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"Груз, который пришел сегодня сюда, является не только гуманитарной помощью, но и актом политической поддержки", – заявил Чрезвычайный и полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс в рамках визита гуманитарной миссии Национальных вооруженных сил Латвии в Луганской области.

Также он отметил, что Латвийская Республика активно помогает Украине в преодолении последствий военных действий, в частности направляет гуманитарную помощь, способствует реабилитации участников боевых действий и оздоровлению детей на латвийской территории.

"Я вижу перенятие опыта и возможность учиться на наших ошибках и достижениях лучшей поддержкой, которую мы можем предоставить Луганской области и Украине в целом", – сказал посол.

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В состав гуманитарного груза вошли обувь и одежда для детей и взрослых, а также мультифункциональные кровати для медицинских учреждений.

По словам заместителя командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Ярослава Сподаря, в течение последних двух лет, благодаря международному сотрудничеству, было доставлено более 100 тысяч тонн груза в регионы, пострадавшие от боевых действий на Востоке Украины.