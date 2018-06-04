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Одна з країн ЄС передала 12 тонн гуманітарної допомоги для Луганської області

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Латвія передала 12 тонн гуманітарної допомоги для Луганської області
Латвія передала 12 тонн гуманітарної допомоги для Луганської області / loga.gov.ua

Латвія передала цивільному населенню, яке проживає вздовж лінії розмежування, зокрема в Станиці Луганській, 12 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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"Вантаж, який прийшов сьогодні сюди, є не лише гуманітарною допомогою, а й актом політичної підтримки", – заявив Надзвичайний та повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс у рамках візиту гуманітарної місії Національних збройних сил Латвії до Луганської області.

Також він зазначив, що Латвійська Республіка активно допомагає Україні в подоланні наслідків воєнних дій, зокрема направляє гуманітарну допомогу, сприяє реабілітації учасників бойових дій та оздоровленню дітей на латвійській території.

"Я вбачаю перейняття досвіду та можливість навчатися на наших помилках та досягненнях є найкращою підтримкою, яку ми можемо надати Луганській області та Україні в цілому", – сказав посол.

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До складу гуманітарного вантажу ввійшли взуття та одяг для дітей та дорослих, а також мультифункціональні ліжка для медичних установ. 

За словами заступника командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Ярослава Сподаря, протягом останніх двох років, завдяки міжнародній співпраці, було доставлено понад 100 тисяч тонн вантажу в регіони, постраждалі від бойових дій на Сході України.
 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Латвія Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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