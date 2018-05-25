На Донбасі загинув молодий боєць-доброволець

25 травня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий Сектор" із позивним "Хитрий".

Про це Перша штурмова рота сповістила на своїй сторінці у Facebook.

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"Його бойовий дух вражав. Завжди врівноважений, впевнений у своїх діях та розсудливий боєць - доброволець не раз ставав командиром позицій та ніс на собі велику відповідальність. Прагнув покращувати знання в тактиці та медицині, не раз проходив міжнародні курси", – підкреслюється у дописі.

За словами бійців, "друг "Хитрий" був одним із тих, "кого завжди ставили у приклад бійцям, ким пишалися, на кого рівнялися та на кого завжди розраховували.

"Сьогодні ми втратили одного з найкращих синів України, який в боротьбі за свободу віддав власне життя", – додають військові.

Молодому чоловікові було 22 роки.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що уночі проти 24 травня на Донбасі загинув уродженець Рівненщини Іван Жуков.