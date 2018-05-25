16:53
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА

На Донбасі загинув молодий боєць-доброволець

529 Читать новость на русском
22-річний боєць із позивним
22-річний боєць із позивним "Хитрий" загинув унаслідок обстрілу / 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС

25 травня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий Сектор" із позивним "Хитрий".

Про це Перша штурмова рота сповістила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Бойовики вкотре відзначилися ворожими діями на Донбасі, ЗСУ дали відповідь

"Його бойовий дух вражав. Завжди врівноважений, впевнений у своїх діях та розсудливий боєць - доброволець не раз ставав командиром позицій та ніс на собі велику відповідальність. Прагнув покращувати знання в тактиці та медицині, не раз проходив міжнародні курси", – підкреслюється у дописі.

За словами бійців, "друг "Хитрий" був одним із тих, "кого завжди ставили у приклад бійцям, ким пишалися, на кого рівнялися та на кого завжди розраховували.

"Сьогодні ми втратили одного з найкращих синів України, який в боротьбі за свободу віддав власне життя", – додають військові.

Молодому чоловікові було 22 роки.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що уночі проти 24 травня на Донбасі загинув уродженець Рівненщини Іван Жуков.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Добровольці Правий сектор Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук