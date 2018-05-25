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На Донбассе погиб молодой боец-доброволец

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22-летний боец с позывным
22-летний боец с позывным "Хитрый" погиб в результате обстрела / 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС

25 мая в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" с позывным "Хитрый".

Об этом Первая штурмовая рота сообщила на своей странице в Facebook.

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"Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный боец - доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность. Стремился улучшать знания в тактике и медицине, не раз проходил международные курсы", – подчеркивается в сообщении.

По словам бойцов, "друг "Хитрый" был одним из тех, кого всегда ставили в пример бойцам, кем гордились, на кого равнялись и на кого всегда рассчитывали.

"Сегодня мы потеряли одного из лучших сынов Украины, который в борьбе за свободу отдал свою жизнь", – добавляют военные.

Молодому человеку было 22 года.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что в ночь на 24 мая на Донбассе погиб уроженец Ровенщины Иван Жуков.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Правый сектор Добровольцы Вооруженные Силы Украины Жертвы
Источник: 24 Канал
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