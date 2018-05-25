Боевики в который раз отличились враждебными действиями на Донбассе, ВСУ дали ответ

Сегодня, 25 мая, в 4:45 утра российские оккупационные войска обстреляли южную окраину Старой Николаевки (бывшей Правдеевки) на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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В частности, пророссийские боевики выпустили 17 снарядов 152-мм калибра.

Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов,

– говорится в сообщении.

Как отметили украинские военные, оккупанты вели огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки, Донецкой области.

"Адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 ОМСБр. В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет", – подытожили в пресс-центре.