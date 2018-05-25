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Бойовики вкотре відзначилися ворожими діями на Донбасі, ЗСУ дали відповідь

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Бойовики обстріляли скалад ЗСУ під Горлівкою
Бойовики обстріляли скалад ЗСУ під Горлівкою / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 25 травня, о 4:45 ранку російські окупаційні війська обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки) на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.

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Зокрема, проросійські бойовики випустили 17 снарядів 152-мм калібру.

Один із снарядів влучив на територію військового об’єкта, де зберігалась невелика частина боєприпасів,
– йдеться у повідомленні.

Як зазначили українські військові, окупанти вели вогонь з житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки, що на Донеччині.

"Адекватна відповідь Об’єднаних сил (яка не проводилась проти мирних мешканців Горлівки, на що розраховував ворог) дозволила знищити 2 гаубиці та артилерійський склад 3 ОМСБр. В результаті ворожого обстрілу жертв серед цивільного населення не має", – підсумували в прес-центрі.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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