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В войне на Донбассе погиб родственник Георгия Гонгадзе

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Погибший на Донбассе Марьян Корчак был троюродным братом Георгия Гонгадзе
Погибший на Донбассе Марьян Корчак был троюродным братом Георгия Гонгадзе / Главком

Погибший 25 мая в результате артиллерийского обстрела пророссийских боевиков боец ДУК "Правый сектор" Марьян Корчак ("Хитрый") был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом на своей странице в Facebook написала вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.

"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе – ред.) была тетей. Вечная память", – написала журналистка.

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Напомним, что 25 мая в результате артиллерийского обстрела пророссийских боевиков возле Зайцева Донецкой области погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" Марьян Корчак с позывным "Хитрый".

Марьян Корчак был родом из села Шкло Яворовского района Львовской области. В 2016 году присоединился к Национально-освободительному движению "Правый Сектор". В том же году летом в составе 1-й ОШР ДУК ПС отправился на фронт. У Корчака остались родители, брат и сестра.

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил убийство Георгия Гонгадзе Правый сектор
Источник: 24 Канал
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