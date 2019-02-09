Украинский спортсмен, которым увлекался Арнольд Шварценеггер

Леонид Жаботинский – человек-легенда, чьей фамилией в Советском Союзе стали называть силачей. Он сумел взять "золото" на двух Олимпиадах подряд, что редкость для тяжелоатлетов. Арнольд Шварценеггер признался, что 15-летним парнем увлекался Жаботинским. Именно он вдохновил его заняться этим силовым видом спорта и бодибилдингом.

А между тем Леонид Жаботинский был обычным парнем из народа, чья история жизни может быть сюжетом голливудского фильма.

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У каждого спортсмена есть свои секреты успеха, своя тактика победы. В 1964 году именно она и помогла украинцу получить свое первое олимпийское золото, а главное – обойти соперника, который приехал всеми признанным фаворитом.



Леонид Жаботинский

Команда Советского Союза делегировала Жаботинского – это был дебют для спортсмена на Олимпийских играх. "Золото" пророчили Юрию Власову, который победил на предыдущих играх в Риме, и был обладателем нескольких мировых рекордов. К этим спортсменам было приковано наибольшее внимание всего мира.

Кто не видел поединка Власова и Жаботинского, то не видел Олимпиады,

– писали в 1964 году японские газеты.

Жаботинский был моложе Власова всего на два года, но не имел еще опыта победы на Олимпийских играх как и его соперник. В то время Юрий Власов считался спортсменом нового типа – своеобразным гением в тяжелой атлетике. Однако Жаботинского не пугала громкая слава соперника, а, наоборот, даже стимулировала.

По мнению многих экспертов и любителей спорта, именно противостояние этих двух сильнейших людей планеты и стало событием номер один токийской Олимпиады.

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Власов не переставал удивлять публику и установил за день два мировых рекорда. Жим – 197 с половиной килограммов, в рывке – 172 с половиной. Жаботинский не отступал, постепенно уменьшая разницу в поднятом весе, но под конец соревнований выглядел опустошенным.



Жаботинский на международных соревнованиях

Казалось, что силы исчерпаны, но несмотря на это заказал рекордные 217,5 килограммов. У обоих спортсменов первые попытки оказались неудачными. Третья у Власова – тоже неудачная. В последней попытке он все же поднял победный для него вес. Подойдя к штанге, он уверенно поднял ее над головой. Потом рассказывал, что пошло так легко, будто это чемодан, который закидываешь на верхнюю полку.

Никто не догадывался, что он на самом деле все это время придерживал силы. Жаботинский изучил характер, привычки и тренировки Власова. Только так, зная сильные и слабые стороны соперника, и можно было свергнуть короля с престола.

Всем своим видом я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы за "золото" и даже снизил начальный вес. Власов, почувствовав себя хозяином, бросился покорять рекорды и ... срезался,

– комментировал ход борьбы сам Леонид Жаботинский.

Для Власова же олимпийское "серебро" стало личным поражением. Многолетний чемпион, позиции которого казались незыблемыми сразу упал с Олимпа, чтобы никогда на него не вернуться.

Я ушел с помоста опустошенный борьбой, немного раздраженный, но, в общем, доволен. Навстречу поднимался Жаботинский. И потом случилось то, чего я не ожидал. Он взял вес, который сразу вывел его на первое место. Откуда это изменение? Откуда этот взрыв силы? .. Как я просмотрел это изменение? Однако у меня уже не было подходов для ответа,

– рассказывал после поражения Власов.



Жаботинский взял "золото" на Олимпиаде в 1964 году

На следующие Олимпийских играх в Мехико украинец ехал в статусе победителя. "Золото" в троеборье ему хватило, чтобы повторить достижение предыдущей Олимпиады с результатом 572, 5 килограмма.

В общем украинцу удалось установить 19 мировых рекордов. А если посчитать все его золотые медали, то получится 24 килограмма. Почти десять лет подряд путь Жаботинского был непрерывным восхождением вверх, а в течение пяти лет он владел титулом самого сильного человека на планете.