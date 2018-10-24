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      Украинский стартап собрал на Kickstarter необходимую сумму за считанные часы

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      Ugears собрал на Kickstarter необходимую сумму всего за 4 часа
      Ugears собрал на Kickstarter необходимую сумму всего за 4 часа / Facebook

      Украинский стартап Ugears, который стал известным благодаря причудливым деревянным конструкторам, удивил новым творением.

      На краудфандинговий платформе Kickstarter сумму в размере 20 тысяч долларов Ugears удалось собрать всего за 4 часа.

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      Новым устройством от Ugears стал набор для деревянных устройств для настольных игр Ugears Games.

      Это изобретение украинского бренда создано, чтобы держать, транспортировать и хранить элементы различных настольных игр.

      В коллекцию входят держатель для карт, модульная башня для бросания кубиков, коробка для карточек и чехол.

      Устройство подходит практически ко всем играм. Цена на него будет стартовать от 23 долларов США в зависимости от девайса.

      Наборы из нескольких устройств стартуют от 41 доллара, а полный набор можно приобрести за 106 долларов.

      Смотрите видео, как работает кард-холдер от Ugears:

       

      Теги: Новости Украины Деньги Игры
      Источник: 24 Канал
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