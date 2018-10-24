Украинский стартап собрал на Kickstarter необходимую сумму за считанные часы

Украинский стартап Ugears, который стал известным благодаря причудливым деревянным конструкторам, удивил новым творением.

На краудфандинговий платформе Kickstarter сумму в размере 20 тысяч долларов Ugears удалось собрать всего за 4 часа.

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Новым устройством от Ugears стал набор для деревянных устройств для настольных игр Ugears Games.

Это изобретение украинского бренда создано, чтобы держать, транспортировать и хранить элементы различных настольных игр.

В коллекцию входят держатель для карт, модульная башня для бросания кубиков, коробка для карточек и чехол.

Устройство подходит практически ко всем играм. Цена на него будет стартовать от 23 долларов США в зависимости от девайса.

Наборы из нескольких устройств стартуют от 41 доллара, а полный набор можно приобрести за 106 долларов.

Смотрите видео, как работает кард-холдер от Ugears: