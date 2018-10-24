Український стартап зібрав на Kickstarter необхідну суму за лічені години
Український стартап Ugears, який став відомим завдяки вигадливим дерев'яним конструкторам, здивував новим творінням.
На краудфандинговій платформі Kickstarter суму у розмірі 20 тисяч доларів Ugears вдалось зібрати всього за 4 години.
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Новим пристроєм від Ugears став набір для дерев’яних пристроїв для настільних ігор Ugears Games.
Цей винахід українського бренду створений, щоб тримати, транспортувати і зберігати елементи різних настільних ігор.
До колекції входять тримач для карток, модульна вежа для кидання кубиків, коробка для карток і чохол.
Цей пристрій підходить практично до всіх ігор. Ціна на нього стартуватиме від 23 доларів США залежно від девайсу.
Набори з кількох пристроїв стартують від 41 долара, а повний набір можна придбати за 106 доларів.
Дивіться відео, як працює кард-холдер від Ugears: