Український стартап зібрав на Kickstarter необхідну суму за лічені години

Український стартап Ugears, який став відомим завдяки вигадливим дерев'яним конструкторам, здивував новим творінням.

На краудфандинговій платформі Kickstarter суму у розмірі 20 тисяч доларів Ugears вдалось зібрати всього за 4 години.

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Новим пристроєм від Ugears став набір для дерев’яних пристроїв для настільних ігор Ugears Games.

Цей винахід українського бренду створений, щоб тримати, транспортувати і зберігати елементи різних настільних ігор.

До колекції входять тримач для карток, модульна вежа для кидання кубиків, коробка для карток і чохол.

Цей пристрій підходить практично до всіх ігор. Ціна на нього стартуватиме від 23 доларів США залежно від девайсу.

Набори з кількох пристроїв стартують від 41 долара, а повний набір можна придбати за 106 доларів.

Дивіться відео, як працює кард-холдер від Ugears: