Украинский телеканал попал в скандал из-за смерти российского актера Табакова

Украинский телеканал "Интер" попал в скандал из-за умершего российского актера Олега Табакова, который активно поддерживал агрессивную политику России в отношении Украины.

Об этом сообщили на странице сообщества "Бойкот российского кино" в Facebook.

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"Уроды на "Интере" посвятили целый день своего эфира чествованию умершего украинофоба и рашиста Олега Табакова – "человека предельного обаяния и многогранного таланта", – говорится в сообщении.

Таким образом, "Интер" нарушил Закон Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку звезда советского кино внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Также, в сообществе напомнили некоторые скандальные высказывания Табакова об Украине.

"Мне кажется, это справедливо. Если бы наши украинские братья были бы умнее, они бы не стали дискутировать на эту тему (аннексию Крыма – "24"). Наоборот, надо было сказать: "Простите нас, Христа ради! Мы на халяву купились". Потому что никакого отношения Крым к Украине зависимой и независимой не имеет", – заявлял он.

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Табаков в своих заявлениях называл украинцев "убогими" и "жалел" их.

"И так стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища. А как-то откликаться на них – нет, нет, нет. Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови – украинская... Мне жаль их. Они в каком-то смысле убогие... Во все времена их лучшие представители интеллекта, литературы – они по сравнению с русскими были где-то на второй и третьей позиции... А сейчас стесняюсь и неловко, неудобно... Положение не исправишь..." – процитировали Табакова в сообществе.

Напомним, российский актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта. Причиной смерти Табакова стал сердечный приступ.

Кто такой Олег Табаков? Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка"), удостоен звания Народный артист СССР, является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997). Известен ролями в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит" и других.