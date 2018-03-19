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Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова

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"Інтер" потрапив у скандал через вшанування Табакова / Фото з відкритих джерел

Український телеканал "Інтер" потрапив у скандал через померлого російського актора Олега Табакова, який активно підтримував агресивну політику Росії щодо України.

Про це повідомили на сторінці спільноти "Бойкот російського кіно" у Facebook.

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"Виродки на "Інтері" присвятили цілий день свого ефіру вшануванню померлого українофоба і рашиста Олега Табакова – "человека безграничного обаяния и многогранного таланта", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, "Інтер" порушив Закон України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки зірка радянського кіно внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Також, у спільноті нагадали деякі скандальні висловлювання Табакова про Україну.

"Мені здається, це справедливо. Якби наші українські брати були б розумніші, вони б не стали дискутувати на цю тему (анексію Криму – "24"). Навпаки, треба було сказати: "Вибачте нас, Христа ради! Ми на халяву купилися". Тому що ніякого відношення Крим до України залежної і незалежної не має", – заявляв він.

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Табаков у своїх заявах називав українців "убогими" та "жалів" їх.

"І так соромно за ті гидоти, які вони роблять, вбиваючи людей і руйнуючи їх житла. А як-то відгукуватися на них – ні, ні, ні. Я махнув рукою, незважаючи на те, що у мене одна чверть крові – українська... Мені шкода їх. Вони в якомусь сенсі убогі... У всі часи кращі представники інтелекту, літератури – вони порівняно з росіянами були десь на другій і третій позиції... А зараз соромлюся і ніяково, незручно... Становище не виправиш...", – процитували Табакова в спільноті.

Нагадаємо, російський актор і режисер, народний артист СРСР Олег Табаков помер 12 березня. Причиною смерті Табакова став серцевий напад.

Хто такий Олег Табаков? Засновник, художній керівник театру під керівництвом Олега Табакова ("Табакерка"), удостоєний звання Народний артист СРСР, є лауреатом Державних премій СРСР (1967) і Росії (1997). Відомий ролями в картинах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Д'Артаньян і три мушкетери", "Москва сльозам не вірить" і інших.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини культури Скандал Кіно Медіа ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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