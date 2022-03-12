Глава Офиса Президента сообщил, что послам также дали задание бороться за усиление обороноспособности Украины и санкций против агрессора.

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Задачей украинского дипломатического корпуса является качественное донесение до политиков и правительств стран Европейского Союза сообщения: "Сильная Украина в составе ЕС – это залог сильной Европы",

– заявил Ермак.

По его словам, каждый дипломат должен прилагать максимум усилий на своем месте для достижения цели, надо не пытаться, а добиваться результата.

На совещании с дипломатами в режиме видеоформата присутствовали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместители председателя Офиса Президента Андрей Сибига и Игорь Жовква. В конце совещания подключился президент Украины Владимир Зеленский.