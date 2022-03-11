Ермак подчеркнул, что во время авианалетов на Днепр погиб человек, в Луцке – сразу двое погибших и 6 раненых.

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Враг бьет по гражданским людям

Бомбы (в Днепре – 24 канал) попали в территорию возле городского детского сада и многоэтажки и двухэтажное здание обувной фабрики,

– написал Ермак.

Глава ОП добавил, что в Луцке продолжается разбор завалов. А во Франковске враг целил в аэропорт.

Боевые действия продолжаются в Сумской и Киевской областях