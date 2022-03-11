Ермак подчеркнул, что во время авианалетов на Днепр погиб человек, в Луцке – сразу двое погибших и 6 раненых.
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Враг бьет по гражданским людям
Бомбы (в Днепре – 24 канал) попали в территорию возле городского детского сада и многоэтажки и двухэтажное здание обувной фабрики,
– написал Ермак.
Глава ОП добавил, что в Луцке продолжается разбор завалов. А во Франковске враг целил в аэропорт.
Боевые действия продолжаются в Сумской и Киевской областях
Россия пытается сравнять украинские города с землей. Решение о закрытии неба нужно было принять еще вчера,
– добавил глава ОП.
Ермак отметил, что, несмотря на то, что решение нужно было принять еще раньше, однако "лучше поздно, чем никогда".
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Смотрите о состоянии пострадавших в результате взрыва в Луцке:
Текст публикации Андрея Ермака:
Сегодня Днепр, Луцк и Ивано-Франковск внезапно очнулись от авиаударов.
Днепр. Во время налета авиации россиян в Днепре, по предварительной информации, погиб один человек. Бомбы попали в территорию возле городского детского сада и многоэтажки и двухэтажное здание обувной фабрики.
Луцк. Двое погибших и шесть человек получили ранения, они доставлены в больницу. В настоящее время спасатели разбирают завалы.
Ивано-Франковск. В Ивано-Франковске снова раздались взрывы. Враг ударил по аэропорту.
Продолжались обстрелы и боевые действия в Киевской, Сумской, Черниговской и других областях. Продолжает стекать кровью окруженный Мариуполь. Россия пытается сравнять украинские города с землей. Решение о закрытии неба нужно было принять еще вчера. Но лучше поздно, чем никогда.