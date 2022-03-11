Єрмак наголосив, що під час авіанальотів на Дніпро загинула людина, у Луцьку – одразу двоє загиблих та 6 поранених.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Ворог б'є по цивільних людях
Бомби (у Дніпрі – 24 канал) влучили у територію поблизу міського дитячого садка й багатоповерхівки й двоповерхову будівлю взуттєвої фабрики,
– написав Єрмак.
Голова ОП додав, що в Луцьку досі триває розбір завалів. А в Франківську ворог цілив в аеропорт.
Бойові дії тривають на Сумщині та Київщині
Росія намагається зрівняти українські міста із землею. Рішення про закриття неба потрібно було прийняти ще вчора,
– додав голова ОП.
Єрмак зауважив, що, незважаючи на те, що рішення треба було ухвалити ще раніше, проте "краще пізно, аніж ніколи".
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.
Дивіться про стан постраждалих внаслідок вибуху в Луцьку:
Текст публікації Андрія Єрмака:
Сьогодні Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ раптово прокинулись від авіаударів.
Дніпро. Під час нальоту авіації росіян у Дніпрі, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Бомби влучили у територію поблизу міського дитячого садка й багатоповерхівки й двоповерхову будівлю взуттєвої фабрики.
Луцьк. Двоє загиблих та шість людей дістали поранення, вони доставлені в лікарню. Наразі рятувальники розбирають завали.
Івано-Франківськ. В Івано-Франківську знову пролунали вибухи. Ворог вдарив по аеропорту.
Тривали обстріли та бойові дії на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та в інших регіонах. Продовжує стікати кров'ю оточений Маріуполь. Росія намагається зрівняти українські міста із землею. Рішення про закриття неба потрібно було прийняти ще вчора. Але краще пізно, ніж ніколи.