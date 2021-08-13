Уже за 6 месяцев 2021 года на треть вырос экспорт отечественных товаров по сравнению с этим же периодом 2020-го, его сумма достигла почти 30 млрд долларов.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что на наш сырьевой экспорт есть благоприятная конъюнктура, а половина всего украинского экспорта – продовольственное и металлургическое сырье.

Однако дальше природные колебания цен опустят цену, и не надо рассчитывать, что, например, в течение всего следующего года у нас будет благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт,

– заявил Новак.

Наибольшая экспортная позиция – зерновые и масличные культуры. Тендеры на новый урожай пшеницы уже объявили Филиппины, Япония, Алжир и Корея. Однако покупатели сдержанны и выжидают более дешевых цен.

Также для украинских производителей есть и дополнительные риски. В частности, подорожание газа, которое негативно влияет на конкурентоспособность отечественной металлургии.

"В любом случае украинским производителям, которые лидируют в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам", – отмечается в сюжете.