Уже за 6 місяців 2021 року на третину зріс експорт вітчизняних товарів у порівнянні з цим же періодом 2020-го, його сума сягнула майже 30 млрд доларів.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що на наш сировинний експорт є сприятлива кон'юнктура, а половина всього українського експорту – продовольча та металургійна сировина.

Проте далі природні коливання цін опустить ціну, і не треба розраховувати, що, наприклад, протягом усього наступного року у нас буде сприятлива кон’юнктура на наш сировинний експорт, – заявив Новак.

Найбільша експортна позиція – зернові та олійні культури. Тендери на новий урожай пшениці вже оголосили Філіппіни, Японія, Алжир і Корея. Проте покупці стримані і вичікують дешевших цін.

Також для українських виробників є й додаткові ризики. Зокрема, подорожчання газу, яке негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної металургії.

"У будь-якому разі українським виробникам, які лідирують в експорті, вже зараз радять готуватися до можливих кризових спадів", – наголошується у сюжеті.