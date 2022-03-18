Об этом музыкант и волонтер сказал в эфире 24 канала. Он призвал ценить украинское творчество.

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"Украинское общество испытало такой шок от этой "русской" культуры… Я надеюсь, ее уже не будут "глотать" в таком количестве", – отметил Горовой.

Одно дело читать Шаламова о том, что делали с Россией и Украиной, а другое дело – слушать какую-то русскую попсу,

– подчеркнул он.

Горовой: У нас будет ренессанс

Музыкант заверил, что за 8 лет войны в Украине родилось очень много прекрасной музыки и литературы.