Про це музикант та волонтер сказав в ефірі 24 каналу. Він закликав цінувати українську творчість.

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"Українське суспільство пережило такий шок від цієї "рускої" культури… Я сподіваюсь, її вже не будуть "ковтати" в такій кількості", – зазначив Горовий.

Одна річ читати Шаламова про те, що робили з Росією і Україною, а інша річ – слухати якусь російську попсу,

– наголосив він.

Горовий: У нас буде ренесанс

Музикант запевнив, що за 8 років війни в Україні народилось дуже багато прекрасної музики і літератури.

"Повірте мені, я точно знаю. У нас величезний пласт вже є, далі буде точно ренесанс. У мене немає жодного сумніву у цьому", – підсумував Горовий.