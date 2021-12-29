Обновленное постановление Кабинета Министров вступит в силу в четверг, 30 декабря.

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Специальная пошлина была продлена на товары, которые произведены в России. Независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по таким ставкам:

для тяжелых дистиллятов (газойля), которые ввозятся на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещаются в таможенный режим импорта, – 4%;

для сжиженных газов, а также углеводородов, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, – 3%;

для всех типов угля (кроме антрацитового угля независимо от цели ввоза, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, – 65%.

Обратите внимание! Каждый из этих категорий товар имеет свои коды, которые и подпадают под постановление.

Что этому предшествовало

С 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в пределах СНГ в отношении Украины. Из-за этого в отношении товаров украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также Россия применяет другие торговые запреты и ограничения.

Указанные действия со стороны России наносят вред интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности. А также имеют признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли, указывают в Кабмине.

Добавим, что это не первое продление действия пошлин. В 2020 году Кабинет Министров также принял решение внести изменения в постановления о запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из России.