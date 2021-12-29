Оновлена постанова Кабінету Міністрів набуде чинності у четвер, 30 грудня.

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Спеціальне мито було продовжено на товари, які вироблені у Росії. Незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:

для важких дистилятів (газойлів), які ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом і поміщаються в митний режим імпорту, – 4%;

для скраплених газів, а також вуглеводнів, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту, – 3%;

для всіх типів вугілля (крім антрацитового вугілля незалежно від мети ввезення, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, – 65%.

Зверніть увагу! Кожен з цих категорій товарів має свої коди, які й підпадають під постанову.

Що цьому передувало

З 1 січня 2016 року Росія в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі у межах СНД щодо України. Через це щодо товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. Також Росія застосовуються інші торговельні заборони та обмеження.

Зазначені дії з боку Росії завдають шкоду інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України й законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. А також мають ознаки дискримінаційних дій стосовно України у сфері торгівлі, вказують Кабміні.

Додамо, що це не перше продовження дії мит. У 2020 році Кабінет Міністрів також ухвалив рішення внести зміни до постанови про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Росії.