Была информация о том, что Египет разорвал соглашения по экспорту украинского зерна. Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире телеканала "Суспільне" рассказал, что будет новый контракт.

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Контракты сорвались из-за россии

По его словам, Украина не смогла в марте-апреле этого года выполнить обязательства перед Египтом по договору. Причиной тому стало то, что российские войска заблокировали наши порты. Но это не значит, что Египет отказался от нашего зерна.

Как пояснил Непран, египетская сторона официально заверила посла Украины Николая Нагорного, что не отказывается от сотрудничества с нашим государством. Объяснили, что понимают ситуацию с блокировкой портов. Заверили нас, что готовы дальше работать вместе и покупать зерно.

Непран уверен, что решение о разрыве предыдущих соглашений было цивилизованным.

"Получилось так, что в соглашении не предусмотрели пункт о существовании форс-мажора. Поэтому приняли полностью цивилизованное на законодательном уровне решение – закрыть тот контракт, который нельзя выполнить, и открыть новый, по которому будет закупка". – сказал он.

Украинское зерно уже отправилось из портов

Утром 1 августа турецкая сторона заявила, что сегодня из порта Одессы отправится первое судно с украинским продовольствием. Наши порты были заблокированы из-за нападения россии 5 месяцев, из-за чего в мире могла возникнуть угроза голода. Зерновое соглашение, гарантирующее безопасность движения судов подписали россия и Украина отдельно с Турцией и ООН. Обе выступили гарантами.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что судно RAZONI, двигающееся под флагом Сьерра-Леоне, вышло из порта Одессы в 09:15. Оно направится по определенному безопасному коридору в порт Триполи в Ливане.

По словам Кубракова, безопасность коридора подтвердили наши партнеры-гаранты – ООН и Турция. На борту RAZONI – 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Мы рискуем для того, чтобы мир не оказался на грани голода.

Как выходило судно с зерном: смотрите видео