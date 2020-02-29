Украинское консульство в Милане возобновляет работу: когда начнут принимать людей
Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет работу с понедельника, 2 марта. Граждан будут принимать по предварительной записи, как и было запланировано.
Восстановление работы учреждения состоялось в соответствии с директивой префектуры города Милан. Об этом генконсульство сообщило на своей странице в фейсбуке.
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Напомним, консульство прекратило работу с 25 февраля. Поэтому те люди, которые были записаны на прием в период с 25 по 28 февраля, смогут посетить консульство в индивидуальном порядке – отдельно от общей записи.
Работники консульства телефону или электронной почте свяжутся с каждым, кто был записан, и согласуют дату и время приема. Никаких повторных записей делать не нужно.
Важно! Во время посещении консульства украинцы должны следовать рекомендациям итальянских санитарных служб – чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Меры безопасности во время посещения консульства в Милане
Людям, которые посещают генконсульство в Милане, рекомендуют:
- Не толпится в помещениях.
- Соблюдать дистанцию при общении с другими посетителями и работниками консульства.
- Пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.
- Весьма желательно – пользоваться медицинскими масками и резиновыми перчатками.
Эти меры необходимы, ведь в Италии продолжается масштабная вспышка коронавируса Covid-19. Официально зарегистрировали, по состоянию на 28 февраля, 821 случай заболевания, 21 человек умер.
Также известно, что 26-летняя украинка заразилась коронавирусом в Италии: результаты анализов уже подтвердили.