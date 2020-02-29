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      Українське консульство в Мілані відновлює роботу: коли почнуть приймати людей

      - Читать новость на русском
      Спалах коронавірусу в Італії – найбільший у Європі / nikkei.com

      Генеральне консульство України в Мілані відновлює роботу з понеділка, 2 березня. Громадян прийматимуть за попереднім записом, як і було заплановано.

      Відновлення роботи установи відбулося відповідно до директиви префектури міста Мілан. Про це генконсульство повідомило на своїй сторінці у фейсбуці.

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      Нагадаємо, консульство припинило роботу з 25 лютого. Тож ті люди, які були записані на прийом у період з 25 по 28 лютого, зможуть відвідати консульство в індивідуальному порядку – окремо від загального запису.

      Працівники консульства телефоном або електронною поштою зв'яжуться з кожним, хто був записаний, та узгодять день та час прийому. Жодного повторно запису робити не потрібно.

      Важливо! Під час відвідуванні консульства українці повинні дотримуватися рекомендацій італійських санітарних служб – щоб запобігти поширенню коронавірусу.

      Заходи безпеки під час відвідування консульства у Мілані

      Людям, які відвідують генконсульство у Мілані, рекомендують:

      • Не створювати натовп у приміщеннях.
      • Дотримуватися дистанції під час спілкування з іншими відвідувачами та працівниками консульства.
      • Користуватися дезінфікуючими засобами для рук.
      • Дуже бажано – користуватися медичними масками та гумовими рукавицями.

      Ці заходи необхідні, адже в Італії триває масштабний спалах коронавірусу Covid-19. Офіційно зареєстрували, станом на 28 лютого, 821 випадок захворювання, 21 людина померла.

      Також відомо, що 26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: результати аналізів вже підтвердили. 

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      28 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус Covid-19 МЗС України Новини України
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