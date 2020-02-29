Українське консульство в Мілані відновлює роботу: коли почнуть приймати людей
Генеральне консульство України в Мілані відновлює роботу з понеділка, 2 березня. Громадян прийматимуть за попереднім записом, як і було заплановано.
Відновлення роботи установи відбулося відповідно до директиви префектури міста Мілан. Про це генконсульство повідомило на своїй сторінці у фейсбуці.
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Нагадаємо, консульство припинило роботу з 25 лютого. Тож ті люди, які були записані на прийом у період з 25 по 28 лютого, зможуть відвідати консульство в індивідуальному порядку – окремо від загального запису.
Працівники консульства телефоном або електронною поштою зв'яжуться з кожним, хто був записаний, та узгодять день та час прийому. Жодного повторно запису робити не потрібно.
Важливо! Під час відвідуванні консульства українці повинні дотримуватися рекомендацій італійських санітарних служб – щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Заходи безпеки під час відвідування консульства у Мілані
Людям, які відвідують генконсульство у Мілані, рекомендують:
- Не створювати натовп у приміщеннях.
- Дотримуватися дистанції під час спілкування з іншими відвідувачами та працівниками консульства.
- Користуватися дезінфікуючими засобами для рук.
- Дуже бажано – користуватися медичними масками та гумовими рукавицями.
Ці заходи необхідні, адже в Італії триває масштабний спалах коронавірусу Covid-19. Офіційно зареєстрували, станом на 28 лютого, 821 випадок захворювання, 21 людина померла.
Також відомо, що 26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: результати аналізів вже підтвердили.