Українське консульство в Мілані відновлює роботу: коли почнуть приймати людей

Генеральне консульство України в Мілані відновлює роботу з понеділка, 2 березня. Громадян прийматимуть за попереднім записом, як і було заплановано.

Відновлення роботи установи відбулося відповідно до директиви префектури міста Мілан. Про це генконсульство повідомило на своїй сторінці у фейсбуці.

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Нагадаємо, консульство припинило роботу з 25 лютого. Тож ті люди, які були записані на прийом у період з 25 по 28 лютого, зможуть відвідати консульство в індивідуальному порядку – окремо від загального запису.

Працівники консульства телефоном або електронною поштою зв'яжуться з кожним, хто був записаний, та узгодять день та час прийому. Жодного повторно запису робити не потрібно.

Важливо! Під час відвідуванні консульства українці повинні дотримуватися рекомендацій італійських санітарних служб – щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Заходи безпеки під час відвідування консульства у Мілані

Людям, які відвідують генконсульство у Мілані, рекомендують:

Не створювати натовп у приміщеннях.

Дотримуватися дистанції під час спілкування з іншими відвідувачами та працівниками консульства.

Користуватися дезінфікуючими засобами для рук.

Дуже бажано – користуватися медичними масками та гумовими рукавицями.

Ці заходи необхідні, адже в Італії триває масштабний спалах коронавірусу Covid-19. Офіційно зареєстрували, станом на 28 лютого, 821 випадок захворювання, 21 людина померла.

Також відомо, що 26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: результати аналізів вже підтвердили.