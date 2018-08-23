Украинское правительство изменило правила выезда детей за границу

Кабинет Министров Украины своим постановлением изменил правила пересечения границы лицами, которые не достигли 16-летнего возраста. Так, правительство разрешило выезд ребенка за границу с одним из родителей без согласия другого сроком до 1 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В постановлении правительства говорится, что один из родителей может вывезти за границу ребенка без нотариального согласия другого. Для этого один из родителей должен предоставить справку о наличии долга по уплате алиментов, совокупный размер которого превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца.

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Кроме того, разрешили выезд ребенка за границу без нотариально удостоверенного согласия второго из родителей, если срок пребывания за пределами Украины не превышает 1 месяц. В таком случае нужно предоставить решение суда или органа опеки и попечительства, в котором подтверждено место жительства ребенка с одним из родителей, который имеет намерение выезда с ребенком или который уполномочили на это по нотариально заверенному согласию других лиц.

Также один из родителей может вывезти ребенка за пределы Украины без согласия другого более, чем на месяц, если ребенок имеет инвалидность или заболевание, что предусмотрено частью 5 статьи 157 Семейного кодекса. В таком случае нужно предоставить соответствующие медицинские справки.