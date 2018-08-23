Український уряд змінив правила виїзду дітей за кордон

Кабінет МіністрівУкраїни своєю постановою змінив правила перетину кордону особами, які не досягли 16-річного віку. Так, уряд дозволив виїзд дитини за кордон з одним із батьків без згоди іншого строком до 1 місяця.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

У постанові уряду мовиться, що один з батьків може вивезти за кордон дитину без нотаріальної згоди іншого. Для цього один з батьків повинен надати довідку про наявність боргу зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці.

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Окрім того, дозволили виїзд дитини за кордон без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо термін перебування за межами України не перевищує 1 місяць. У такому разі потрібно надати рішення суду або органу опіки та піклування, у якому підтверджено місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб.

Також один з батьків може вивезти дитину за межі України без згоди іншого більш, ніж на місяць, якщо дитина має інвалідність або захворювання, передбачене частиною 5 статті 157 Сімейного кодексу. У такому разі потрібно надати відповідні медичні довідки.