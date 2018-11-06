Украинского моряка могут казнить в Иране: ужасные подробности

Меньше трех месяцев осталось, чтобы спасти жизнь украинского моряка. Зимой 2017-го Андрея Новичкова, который работал на судне иранской компании, обвинили в убийстве иранского матроса. По законам шариата, ему грозит смертная казнь. Срок пребывания под следствием уже завершается. Далее на украинца ждет приговор суда. Друзья и родные Андрея призывают президента вмешаться в ситуацию.

Осенью 2016-го одессит Андрей Новичков устроился моряком на судно иранской компании. Уже тогда он знал: будет единственным украинцем и православным в коллективе, но подписал контракт. Нужны были деньги на лечение мамы. Стал помощником капитана. И попал в неприятную ситуацию. Его обвинили в убийстве коллеги – иранского моряка. А он просто имел определенные претензии к работе и решил поговорить. По стечению обстоятельств, именно после разговора иранец выпрыгнул за борт.

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"Я увидел его в воздухе за бортом, через мгновение он просто исчезает в гуще воды. Мы его три дня искали, так и не нашли. Меня сняли с парохода, привезли в суд, впаяли статью. Сначала – "убийство иранца". А сейчас изменили статью на "умышленное убийство мусульманина", – рассказал подозреваемый в убийстве иранского моряка Андрей Новичков.



Фото Андрея Новичкова

И хоть никаких свидетелей в деле нет, а тело иранца до сих пор не нашли, Андрея обвиняют в убийстве. По иранским законам, ему грозит смертная казнь.

Их право не основывается на международном. У них основное самое-самое мощное – это религия,

– утверждает Новичков.

Больше полугода Андрей был в тюрьме Тегерана. Затем благодаря ходатайству украинского консула вышел оттуда. И 11 месяцев должен был просто находиться на территории страны, не выезжать за ее пределы. Теперь, когда срок пребывания под следствием завершается, Новичкова снова упрятали за решетку. Связи с ним почти нет.

Друзья Андрея пытаются его вызволить. Уже разместили две петиции на сайте Президента. Предыдущая не набрала голосов, у новой – пока менее 400 из необходимых 25 тысяч.

Последний раз, когда мы выходили на связь, он нас обнадежил, что следственные мероприятия в отношении него сейчас не проводятся. Видимо, иранцы уже ждут нашей реакции, реакция со стороны Украины – это подпись президента в деле Новичковой,

– отметил друг Андрея Новичкова Николай Олесов.

Мама Андрея, ради которой пошел в рейс, умерла. Но в Одессе его ждет еще один родной человек – бабушка. Она делает для его освобождения больше всего.



Бабушка Андрея Новичкова Елена Вирановская

Считаем, что Андрей является заложником, что его удерживают в Иране. Потому что в Харькове с 31 августа 2016 года задержан аспирант Политехнического института, иранец Джедуей. Его обвиняют в шпионаже,

– рассказала бабушка Андрея Новичкова Елена Вирановская.

Еще один вариант спасения – если Украина будет настаивать, чтобы Новичкова судили на родине. В обоих случаях судьба пленника в руках президента. В Министерстве иностранных дел уверяют, что дело моряка находится на их постоянном контроле.



В МИД уверяют, что пытаются помочь Андрею Новичкову

Шансы на спасение Андрея мизерные, да и времени маловато. До исполнения приговора суда, а в случае Андрея это смертная казнь, остается лишь три месяца. Но бабушка не теряет надежды и считает дни до освобождения внука.