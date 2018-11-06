Українського моряка можуть стратити в Ірані: жахливі подробиці

Менше трьох місяців лишилося, щоб врятувати життя українського моряка. Взимку 2017-го Андрія Новічкова, який працював на судні іранської компанії, звинуватили у вбивстві іранського матроса. За законами шаріату, йому загрожує смертна кара. Термін перебування під слідством уже завершується. Далі на українця чекає вирок суду. Друзі і рідні Андрія закликають президента втрутитися в ситуацію.

Восени 2016-го одесит Андрій Новічков влаштувався моряком на судно іранської компанії. Вже тоді він знав: буде єдиним українцем і православним у колективі, але підписав контракт. Потрібні були гроші на лікування мами. Став помічником капітана. І потрапив у неприємну ситуацію. Його звинуватили у вбивстві колеги – іранського моряка. А він просто мав певні претензії до роботи і вирішив поговорити. За збігом обставин, саме після розмови іранець вистрибнув за борт.

Читайте також: Українські моряки в полоні: як вберегтися від підставних фірм та тиску в іншій країні

"Я побачив його в повітрі за бортом, через мить він просто зникає в гущавині води. Ми його три доби шукали, так і не знайшли. Мене зняли з пароплаву, привезли до суду, впаяли статтю. Спочатку – "вбивство іранця". І зараз змінили статтю на "умисне вбивство мусульманина", – розповів підозрюваний у вбивстві іранського моряка Андрій Новічков.



Фото Андрія Новічкова

І хоч жодних свідків у справі немає, а тіло іранця досі не знайшли, Андрія звинувачують у вбивстві. За іранськими законами, йому загрожує смертна кара.

Їх право не ґрунтується на міжнародному. У них основне най-найпотужніше – це релігія,

– стверджує Новічков.

Понад півроку Андрій був у в'язниці Тегерану. Потім завдяки клопотанням українського консула вийшов звідти. І 11 місяців мав просто перебувати на території країни, не виїжджати за її межі. Тепер, коли термін перебування під слідством завершується, Новічкова знову запроторили за ярати. Зв'язку з ним майже немає.

Друзі Андрія намагаються його визволити. Вже розмістили дві петиції на сайті Президента. Попередня не набрала голосів, у нової – поки що менше 400 із необхідних 25 тисяч.

Останній раз, коли ми виходили на зв'язок, він нас обнадіяв, що слідчі заходи щодо нього зараз не проводяться. Мабуть, іранці вже чекають нашої реакції, реакції з боку України – це підпис президента у справі Новічкова,

– зазначив друг Андрія Новічкова Микола Олєсов.

Мама Андрія, заради якої пішов у рейс, померла. Але в Одесі на нього чекає ще одна рідна людина – бабуся. Вона робить для його визволення чи не найбільше.



Бабуся Андрій Новічкова Олена Вірановська

Вважаємо, що Андрій є заручником, що його утримують в Ірані. Тому що в Харкові з 31 серпня 2016 року затриманий аспірант Політехнічного інституту, іранець Джедуей. Його звинувачують у шпигунстві,

– розповіла бабуся Андрія Новічкова Олена Вірановська.

Ще один варіант порятунку – якщо Україна наполягатиме, аби Новічкова судили на батьківщині. В обох випадках доля бранця в руках президента. У Міністерстві закордонних справ запевняють, що справа моряка перебуває на їхньому постійному контролі.



У МЗС запевняють, що намагаються допомогти Андрію Новічкову

Шанси на порятунок Андрія мізерні, та й часу обмаль. До виконання вироку суду, а у випадку Андрія це смертна кара, залишається лише три місяці. Але бабуся не втрачає надії і рахує дні до звільнення онука.