Украинского моряка удалось освободить из плена пиратов в Нигерии

Украинский моряк Валерий Зубицкий, который более месяца находился в плену пиратов у берегов Нигерии, освобожден вместе с другими членами экипажа.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах,

– отметил министр.

Климкин уточнил, что уже во вторник, 30 октября, освобожденный украинский моряк Валерий Зубицкий должен вернуться домой в Одессу.

Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 жовтня 2018 р.

22 сентября на торговое судно MV Glarus с 19 людьми на борту, среди которых было трое украинцев, в акватории нигерийского залива напали пираты.

12 членов экипажа оказались в плену – один из пленных украинец Валерий Зубицкий.