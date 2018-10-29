Украинского моряка удалось освободить из плена пиратов в Нигерии
Украинский моряк Валерий Зубицкий, который более месяца находился в плену пиратов у берегов Нигерии, освобожден вместе с другими членами экипажа.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах,
– отметил министр.
Климкин уточнил, что уже во вторник, 30 октября, освобожденный украинский моряк Валерий Зубицкий должен вернуться домой в Одессу.
22 сентября на торговое судно MV Glarus с 19 людьми на борту, среди которых было трое украинцев, в акватории нигерийского залива напали пираты.
12 членов экипажа оказались в плену – один из пленных украинец Валерий Зубицкий.