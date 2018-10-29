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      Украинского моряка удалось освободить из плена пиратов в Нигерии

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      Украинского моряка удалось освободить из плена нигерийских пиратов
      Украинского моряка удалось освободить из плена нигерийских пиратов / Фото с открытых источников (Иллюстрация)

      Украинский моряк Валерий Зубицкий, который более месяца находился в плену пиратов у берегов Нигерии, освобожден вместе с другими членами экипажа.

      Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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      Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах,
      – отметил министр.

      Климкин уточнил, что уже во вторник, 30 октября, освобожденный украинский моряк Валерий Зубицкий должен вернуться домой в Одессу.

      22 сентября на торговое судно MV Glarus с 19 людьми на борту, среди которых было трое украинцев, в акватории нигерийского залива напали пираты.
      12 членов экипажа оказались в плену – один из пленных украинец Валерий Зубицкий.

      Теги: Новости Украины МИД Украины Водный транспорт пираты Павел Климкин Нигерия
      Источник: 24 Канал
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