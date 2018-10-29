Українського моряка вдалось звільнити з полону піратів у Нігерії
Український моряк Валерій Зубицький, який понад місяць перебував у полоні піратів біля берегів Нігерії, звільнений разом з іншими членами екіпажу.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах,
– зазначив міністр.
Клімкін уточнив, що вже у вівторок, 30 жовтня, визволений український моряк Валерій Зубицький має повернутись додому в Одесу.
22 вересня на торгове судно MV Glarus з 19 людьми на борту, серед яких було троє українців, в акваторії нігерійської затоки напали пірати.
12 членів екіпажу опинились у полоні – один з полонених українець Валерій Зубицький.