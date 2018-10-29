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      Українського моряка вдалось звільнити з полону піратів у Нігерії

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      Українського моряка вдалось звільнити з полону нігерійських піратів
      Українського моряка вдалось звільнити з полону нігерійських піратів / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

      Український моряк Валерій Зубицький, який понад місяць перебував у полоні піратів біля берегів Нігерії, звільнений разом з іншими членами екіпажу.

      Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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      Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах,
      – зазначив міністр.

      Клімкін уточнив, що вже у вівторок, 30 жовтня, визволений український моряк Валерій Зубицький має повернутись додому в Одесу.

      22 вересня на торгове судно MV Glarus з 19 людьми на борту, серед яких було троє українців, в акваторії нігерійської затоки напали пірати
      12 членів екіпажу опинились у полоні – один з полонених українець Валерій Зубицький.

      Теги: Новини України Нігерія пірати МЗС України Павло Клімкін Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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